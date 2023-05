Rik de Mil legt uit waarom Roman Yaremchuk niet inviel

Rik De Mil deed het bij Club Brugge opnieuw met de youngsters. Roman Yaremchuk stond opnieuw niet in het basiselftal.

Naast Spileers, Sandra en Nusa stond ook Romeo Vermant en niet Roman Yaremchuk op het veld bij Club Brugge. Rik De Mil moest wel schuiven door het uitvallen van Mata en Sylla en de afwezigheid van Skov Olsen en Buchanan.

Roman Yaremchuk was een optie voor Rik De Mil, maar volgens de trainer van Club Brugge is hij er nog niet helemaal klaar voor. En dus ging de voorkeur op dat moment naar Vermant.

“Roman is terug van een hele periode ziek te zijn geweest. Hij groeit weer naar zijn beste niveau, daarom zat hij weer in de selectie. Maar ik koos voor Romeo Vermant en die deed het gewoon goed”, is De Mil duidelijk bij Het Nieuwsblad.