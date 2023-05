'AA Gent steekt Standard de loef af en gaat shoppen bij Antwerp'

Het wordt een interessante transferzomer, zoveel is duidelijk. En de ploegen vissen daarbij ook geregeld in dezelfde vijver.

Standard gaf eerder al aan dat het zich deze zomer wil versterken, om mee te kunnen spelen voor play-off 1.

Het heeft daarvoor gesprekken aangeknoopt met Pieter Gerkens, die einde contract is bij Antwerp en eerder ook al bij Anderlecht en Genk speelde.

© photonews

De 26-jarige middenvelder kan zelf kiezen waar hij heen trekt en zou zeker niet tegen een overstap naar Luik zijn.

Toch is er ondertussen volgens La Dernière Heure nu een ferme kaper op de kust. Uit de eigen competitie bovendien.

Aantrekkelijk(er) voorstel

Ook KAA Gent zou namelijk Gerkens er graag bijwillen en volgens de krant hebben zij een financieel aantrekkelijker voorstel gedaan.

Of dit het begin is van een opbod tussen beide teams zal nog moeten blijken, maar pittig wordt het sowieso in de strijd om de handtekening.