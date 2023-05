Steeds meer gedetailleerd zicht op beloften Club Brugge aan Ronny Deila: straf pakket moet hem overstag doen gaan

Ronny Deila ontkent het zelf nog, maar hij lijkt toch wel echt op weg naar Club Brugge. Een pakket aan financiële mogelijkheden, zowel voor hem persoonlijk als voor de ploeg, moet hem overtuigen de finale knoop door te hakken.

Sacha Tavolieri had eerder al uitgelekt dat er in Brugge voor Deila een contract klaarligt met een jaarloon dat kan oplopen tot 2,5 miljoen euro. De transferexpert blijft ook bij die stelling nadat de Noorse coach het voorbije weekend in alle toonaarden ontkende dat er een overeenkomst was met Club.

Sterker nog, inmiddels beschikt Tavolieri over nog meer informatie. Zo mag Deila ook rekenen op een transferenveloppe van twintig miljoen euro om blauw-zwart te versterken. Ook komt de beslissing over het aantrekken van spelers bij hem te liggen als het gaat over de door hem aangewezen profielen.

🔵⚫️ En plus d’un salaire avoisinant 2,5M€ brut/an- ~200K€ brut/mois - Ronny #Deila pourrait disposer au #Clubbrugge d’une enveloppe transfert de 20M€ et pouvoir de décision sur les profils désignés.

Ronny Deila zou in Brugge een contract kunnen tekenen voor twee jaar, met een optie voor nog een extra seizoen. Op het einde van de week zou er een officiële communicatie volgen richting zijn huidige spelersgroep bij Standard.