Boskamp is heel duidelijk over de keuze van Club Brugge: "Ze hadden beter hem gehaald"

Ronny Deila zal onder immense druk moeten werken bij Club Brugge. Er is maar één objectief: kampioen worden volgend seizoen. Analist Johan Boskamp is niet zeker of Club wel de juiste keuze maakte.

Boskamp had het anders gedaan. "Ze hebben gekozen voor ervaring, maar persoonlijk vind ik dat ze beter Karel Geraerts hadden gehaald", zegt hij in HBvL. "Hij heeft een heel constant seizoen gedraaid bij Union, in de competitie en Europees. En zijn kleine kern is nog steeds de fitste van ze allemaal."

De Nederlander is ook niet zeker of Deila de man is die hen een heel seizoen op hoog niveau kan laten draaien. "Deila was toch eerder een verhaal van hoge pieken en diepe dalen bij Standard. In zijn laatste weken speelden ze daar als een krentenbolletje. Dat verval heeft Union onder Geraerts nooit gekend. Bij Club gaat hij zich dat niet kunnen permitteren."

Al ziet hij wel een publieksmenner in de Noor. “Dat heeft hij wel bewezen bij Standard. Sclessin kolkte als in de grote dagen, ondanks die wisselvallige prestaties. Hij zal het Brugse publiek ook wel meekrijgen."