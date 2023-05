Club Brugge vergeet zijn ex-spelers niet: Verhaeghe en Mannaert sturen zwaar geapprecieerde brief

Patro Eisden Maasmechelen is kampioen geworden in Eerste Nationale en speelt volgend seizoen in 1B. Het sluit dus aan bij de elite van het Belgisch voetbal. De club wordt getraind en geleid door Stijn Stijnen, ex-speler van Club Brugge.

Op Twitter deelde Stijnen een brief die hij van Club Brugge gekregen had. Bij blauw-zwart zijn ze hun voormalige doelman nog niet vergeten en feliciteerden ze hem met behalen van de titel. De brief werd ook ondertekend door Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe. Waarom ⁦@ClubBrugge⁩ Club is 💙🖤#thx pic.twitter.com/gDM0TueF1l — Stijn Stijnen (@StijnStijnen1) May 27, 2023