Degryse komt met tactisch advies voor Van Bommel tegen Union: "Antwerp is daarbij gebaat"

Zondag is het eindelijk zover, dan staat de belangrijke match tussen Antwerp-Union op het programma. Marc Degryse blikt vooruit en voorspelt hoe Antwerp het zal aanpakken.

Het uitgangspunt is inmiddels bekend: als Antwerp zondag wint tegen Union is het altijd kampioen. Voor het eerst in 66 jaar en voor het eerst in zijn geschiedenis zou het dan ook de dubbel pakken.

Maar hoe zal Antwerp het aanpakken tegen Union? Voor Marc Degryse is het de vraag of Mark van Bommel zijn ploeg met hoge druk zal laten spelen. Zoals het deed op Union enkele weken geleden.

Niet op achterstand komen

Want zowel tegen Racing Genk als tegen Club Brugge kwam Antwerp op achterstand door vooruit te spelen. "Ze hebben dat toen kunnen rechttrekken, door de omstandigheden, met de steun van de Bosuil, maar ik weet niet of je tegen Union op achterstand mag komen... Néén!", zegt hij bij HLN.

"Ik twijfel daarom of Van Bommel dat risico van bij de start wil nemen. Antwerp is gebaat om geduldig te blijven", zegt Degryse nog. Hij raadt Van Bommel wel aan om Vermeeren en Keita druk te laten zetten op Lazare en Teuma, maar op voorts niet te gek te doen.