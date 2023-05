De spelers hebben gesproken: dit zijn de drie genomineerden voor Profvoetballer van het Jaar

Teddy Teuma, Victor Boniface en Mike Trésor. Dat zijn de drie gegadigden voor Profvoetballer van het Jaar 2023. Wat denken jullie?

Uit de stemming van alle spelers van de achttien clubs zijn die drie spelers uit de bus gekomen. Toby Alderweireld valt zo net buiten de podiumplaatsen. De stemming vond plaats tussen 15 en 29 mei, de winnaar wordt op maandag 5 juni tijdens het gala van de Pro League Awards bekendgemaakt.

Opvallend: geen enkele Antwerp-speler is terug te vinden in de top drie. Met Toby Alderweireld, Jean Butez en Vincent Janssen heeft The Great Old wel drie spelers in de top tien, maar geen van hen wist het tot een podiumplaats te schoppen.

Club grote afwezige

Nog opmerkelijk: geen enkele speler van Club Brugge vinden we terug in de top tien. KAA Gent wist daarentegen topschutter Hugo Cuypers af te leveren op plaats vijf. Genk is hofleverancier met drie spelers in de top tien, waarvan één in de top drie.

Vorig jaar ging de prijs naar Deniz Undav, die met 26 doelpunten topschutter werd in onze eerste voetbalklasse. Wie wordt volgens jullie de opvolger van de Duitse spits?

De nummers vier tot en met tien:

4. Toby Alderweireld - Antwerp

5. Hugo Cuypers - KAA Gent

6. Jean Butez - Antwerp

7. Vincent Janssen - Antwerp

8. Bryan Heynen - KRC Genk

9. Joseph Paintsil - KRC Genk

10. Maxim De Cuyper - Westerlo