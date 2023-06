Ronny Deila en de 'cultuur' van Club Brugge: "Het is nu ook Ajax niet"

Club Brugge koos Ronny Deila als nieuwe trainer voor volgend seizoen. Is hij een ideale match met blauwzwart?

Club Brugge wordt volgend seizoen gecoacht door Ronny Deila. Hij maakt de overstap van Standard. De Krant van West-Vlaanderen vroeg analist Wim De Coninck of Deila past bij de cultuur van Club Brugge.

“Wat is cultuur?” zegt Wim De Coninck. “Als een coach je kampioen maakt, past hij altijd. Het is ook niet dat Club zo’n cultuur heeft als bijvoorbeeld Ajax, waar je verplicht bent in een bepaald systeem te spelen. Bij Club heb je daar als coach toch redelijk wat invloed op.”

Voor de keuze van het basiselftal zal Deila duidelijk op zijn strepen staan. “Blijkbaar wordt een jonge coach bij Club wel eens in een bepaalde richting geduwd, maar met Deila zullen ze dat niet moeten doen. Hij is charismatisch en heeft iets van: ik zal hier wel zeggen hoe het moet.”

Hoewel hij nog relatief jong is, verdiende hij al zijn strepen. “Het is een kampioenenmaker, in verschillende landen, én hij kent de Belgische competitie. Hij zal ook wel ingefluisterd krijgen dat hij Yaremchuk weer op niveau moet brengen, zoals Scott Parker en Rik De Mil, en ik hoop dat het lukt.”