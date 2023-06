Bondscoach Tedesco maakt ferme bocht over Jan Vertonghen

Maandag werd in de vooravond een eerste training gehouden met de Rode Duivels. Opvallend was dat Jan Vertonghen niet van de partij was.

De Rode Duivels hadden maandag om 17 uur, in het bijzijn van 180 fans, een eerste training van deze interlandbreak. Opvallende afwezige daarbij was Jan Vertonghen van RSC Anderlecht, naast Romelu Lukaku en Michy Batshuayi. Vertonghen trainde niet met de groep mee, maar werkte wel individueel een programma af. Bondscoach Domenico Tedesco liet al eind april weten dat hij Vertonghen als leider van de defensie er heel graag bij wou. Op zijn persconferentie zei de Duitser dat Vertonghen helemaal fit was. Nu klinkt er plots een heel ander verhaal. Het Nieuwsblad schrijft dat Tedesco Vertonghen individueel laat trainen om te zien of hij wel fit is. Een stevige bocht in vergelijking met wat hij op zijn persconferentie zei. Pas in de loop van deze week zou Tedesco beslissen of de verdediger zaterdag aan de aftrap verschijnt tegen Oostenrijk. Door de vroege exit van RSC Anderlecht in de competitie speelde Vertonghen al geen match meer sinds 23 april.