Gesprekken lopende: Antwerp komt dan toch stap dichter bij seizoenrevelatie

Mandela Keita werd in januari door Royal Antwerp FC gehuurd van OH Leuven. Dit gebeurde met een aankoopoptie van maar liefst 10 miljoen euro.

Bij OH Leuven pakte Mandela Keita bitter weinig speelminuten. Een uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC bracht een ongelofelijke ommekeer mee voor de jonge Belg.

Onder Mark van Bommel werd hij een onmisbare pion. En ondertussen pakte hij met stamnummer 1 zowel de Beker als de titel.

Antwerp wilde Keita heel graag aan boord houden, maar de aankoopoptie bedraagt maar liefst 10 miljoen euro. Een bedrag dat The Great Old niet op tafel wil leggen.

En dus leken we in een impasse te gaan belanden, want bij Leuven willen ze graag op hem cashen maar enkel tegen de juiste prijs.

Speaking terms

Ondertussen zouden beide ploegen volgens Het Nieuwsblad wel opnieuw on speaking terms zijn over een mogelijk verlengd verblijf op De Bosuil. Makkelijk wordt het niet.

Neen, tien miljoen euro zal het niet worden. Maar een tussenoplossing tussen beide ploegen zou zomaar kunnen.