'Antwerp wil Anderlecht beroven van absoluut toptarget'

Het zou een mooie zet zijn voor elke Belgische club. Kasper Dolberg, overbodig bij OGC Nice, kan zomaar naar Anderlecht trekken. Of toch niet?

Kasper Dolberg (25) beleefde een bijna anoniem seizoen en speelde 22 wedstrijden voor slechts één doelpunt. De Deense spits werd achtereenvolgens uitgeleend aan Sevilla FC en vervolgens aan Hoffenheim door OGC Nice, waar hij terugkeert met nog een contractjaar voor de boeg.

En nu wil Nice zoals al even geweten van hem af. En dus komen er heel wat ploegen plots voor hem in de markt.

© photonews

Hij kwam in 2019 nog voor meer dan 20 miljoen euro over van Ajax, maar is ondertussen op zoek naar een plek om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Anderlecht was de eerste gegadigde die ook vrij concreet was. In Brussel zou hij met Fredberg, Riemer en Dreyer in alle escalons wel iemand vinden waarmee hij in het Deens kan converseren - een groot pluspunt.

Antwerp?

Maar er is nu volgens La Dernière Heure Belgische concurrentie opgedoken. En niet de minste, zo blijkt volgens de krant.

Landskampioen Antwerp zou namelijk Anderlecht de loef willen afsteken en de Deen graag willen inlijven. Een heel nieuwe wending in de zaak.