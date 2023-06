Vergeet de marktwaarde, dit is prijs voor spelers uit 1A: "Hij kan misschien 30 miljoen opleveren"

De zomermercato draait op volle toeren. Het is uitkijken of er dit jaar een megatransfer komt voor een speler uit de Belgische competitie.

Vorig jaar haalde Club Brugge de zomerjackpot binnen. Het hield 35 miljoen euro over aan de transfer van Charles De Ketelaere richting AC Milan. Dergelijk bedrag zal er deze zomer normaal niet betaald worden voor een speler uit de Jupiler Pro League, al weet je in het voetbal natuurlijk nooit. Eén naam zou misschien in de buurt kunnen komen van dat bedrag van vorig jaar.

“Als iemand gek doet voor Orban, kan dat misschien naar de 30 miljoen gaan”, zegt Stijn Francis, zaakwaarnemer voor Stirr, dat onder andere met Dries Mertens, Toby Alderweireld, Loïs Openda, Albert Sambi Lokonga en Bart Verbruggen werkt, aan Het Nieuwsblad.

Voor andere grote namen heeft hij maar weinig goed nieuws. “Maar voor de rest… Lang no way, Buchanan no way, Skov Olsen no way. Dat zal eerder rond de 20 liggen, zoals bij Trésor, Debast of Meijer, die internationaal misschien nog de interessantste is bij Club Brugge.”

En dan zijn er uiteraard ook nog enkele buitenbeentjes die wel een mooi bedrag kunnen opleveren voor hun club, als ze erin slagen een gepaste deal te vinden. “Boniface zal eerder 12 à 15 zijn, omdat het 'maar' Union is. Cuypers max 12. Butez 8.”