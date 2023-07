Wie is Emmanuel Umeh, de jongeling die Sclessin misschien gaat doen kirren van plezier?

Bij Standard wil men werk maken van de komst Emmanuel Umeh. Maar wie is die man die bij Botev Plovdiv speelt?

De jonge aanvaller van Botev Plovdiv zou deze zomer Standard kunnen gaan vervoegen. Hij was op het WK U20 een van de revelaties.

Maar wie is dat talent? 4 goals, 1 assist in 19 wedstrijden in de Bulgaarse competitie, daar loop je op zich niet meteen warm van.

Maar de snelle, kleine (1m75) spits heeft wel een leuke dribbel in de benen en kan verdedigingen veel last bezorgen met zijn kwiekheid. Op die manier kan hij verschillende mensen in verlegenheid brengen.

De voorbije jaren was hij al actief in verschillende landen, zo ook onder meer in Rusland bij FDC Vista Gelendzhik. Nu kan hij via de academie van Standard doorbreken in het Belgisch voetbal.

Mogelijk kan hij de doublure van Noah Ohio worden, vaagweg kan hij doen denken met zijn speelstijl aan Imoh Ezekiel. De fans zouden dus wel eens van hem kunnen smullen.