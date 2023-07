Droomtransfer Club Brugge op de helling en dat is ook slecht nieuws voor ... Anderlecht

Wat goed is in de Jupiler Pro League komt snel. En dan heb je al snel de grote clubs achter je aan. Het is niet anders deze zomer.

RSC Anderlecht wordt aan heel wat spelers gelinkt. Daarbij is ook onder meer Louis Patris, een van de groeibriljanten bij OH Leuven. De jonge Rode Duivel speelt een stevig seizoen en is heel goed bezig. De Leuvenaars willen hem echter graag houden en hebben een eerste bod alvast afgewezen, maar Leuven zet alles op alles. © photonews Club Brugge sprong enkele weken geleden in de dans, maar verlegde nadien het geweer van schouder en mikten op Thomas Meunier. De Rode Duivel heeft in Dortmund echter een jaarloon van 8,5 miljoen euro en dat zou mogelijk veel te veel zijn voor blauw-zwart. 5 miljoen euro? En dus zou Patris opnieuw op de proppen kunnen komen als alternatief om Clinton Mata op te volgen. Mogelijk dat er iets geregeld kan worden met Spileers die (op huurbasis?) de omgekeerde richting zou uitkunnen? De Leuvenaars zouden liefst vijf miljoen euro willen voor Patris. Anderlecht blijft voorlopig aandringen, maar moet opnieuw opletten voor de Bruggelingen.