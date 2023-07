'Het is Club Brugge dan toch menens in strijd voor opmerkelijke aanwinst'

Bij Club Brugge zal er deze zomer heel wat gaan gebeuren. En daarbij horen ook versterkingen, uiteraard. Af en toe vallen er al eens gekke namen.

In hun zoektocht naar versterking zouden er wel eens in alle linies wat spelers kunnen bijkomen. Aanvallend is er al wat bijgekomen en ook in doel wordt er gedacht aan een doublure voor Mignolet.

En het is ook niet anders voor de verdediging, want Clinton Mata vertrekt en Patris noch Meunier lijken op weg naar Jan Breydel.

Een ietwat verrassende nama zou daartoe toch wel op tafel liggen. Volgens Algerijnse media ziet blauw-zwart namelijk wel wat in Zineddine Belaid. En die interesse zou wel degelijk concreet zijn.

Verdedigende versterking

Diverse Belgische media spreken het gerucht tegen, terwijl er volgens Sascha Tavolieri concurrentie is uit de Ligue 1. Zineddine Belaid lijkt mogelijk wél in de plannen van Mannaert en Verhaeghe te passen, weten alvast nog meer Algerijnse bronnen.

De Algerijn is er al 24 en heeft een marktwaarde van 800.000 euro volgens Transfermarkt. Hij speelde afgelopen seizoen bij USM Algiers, dat hem nog tot 2024 onder contract heeft.