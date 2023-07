Standard, Gent en STVV vissen in dezelfde vijver voor oude bekende uit JPL

In het verleden speelde hij nog bij Seraing, maar afgelopen seizoen maakte de 24-jarige Youssef Maziz indruk bij Metz. En dus zou een terugkeer naar de Jupiler Pro League mogelijk kunnen zijn.

In het seizoen 2021-2022 werd hij door Metz uitgeleend aan Seraing, daarna volgde een seizoen bij Metz zelf.

Daarin zorgde Youssef Mazzi in de Ligue 2 voor liefst acht doelpunten en zes assists. Mede daardoor kon de Franse club promotie afdwingen.

Rest de vraag of Maziz nog zijn plaats heeft in een versterkt Metz in de Ligue 1. De concurrentie is loeihard bij de club.

Bij Metz is hij einde contract en dus kan de speler nieuwe oorden gaan opzoeken. En die oorden zouden wel eens in België kunnen liggen.

Drie geïnteresseerden

Volgens L'Equipe azen er niet minder dan drie ploegen op Maziz. Standard zou hem graag terughalen naar Luik, maar ook STVV en Gent zien wel wat in de aanvaller.

Voorlopig is er nog geen aanbod binnengekomen. Volgens Transfermarkt heeft Maziz een waarde van 1,5 miljoen euro.