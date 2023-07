Een ex-aanvaller weigerde een terugkeer naar Anderlecht en ook Club Brugge was in hem geïnteresseerd

Een terugkeer naar Anderlecht? Het had gekund voor een aanvaller die ook op interesse van Club Brugge kon rekenen. Adana Demirspor werd uiteindelijk de nieuwe werkgever van Henry Onyekuru.

Na passages bij Eupen en Anderlecht verliet Henry Onyekuru België in 2018 voor Everton. Nadien volgden nog avonturen bij Galatasaray, Monaco en Olympiakos. Een week geleden bereikte de Nigeriaan dan een akkoord met Adana Demirspor, een Turkse eersteklasser.

Vorig seizoen werd de international door Olympiakos al uitgeleend aan diezelfde ploeg. Met de definitieve overstap is 3,5 miljoen euro gemoeid. Er was wel wat belangstelling voor hem. Zelfs een terugkeer naar de Belgische competitie behoorde tot de mogelijkheden, zo liet Adana-voorzitter Murat Sancak optekenen in de Turkse pers.

© photonews

"Er zijn vier à vijf voorstellen voor Onyekuru binnengekomen. Hij heeft er zelf twee geweigerd: die van Anderlecht en Club Brugge." De 26-jarige aanvaller, die vorig seizoen 8 doelpunten en 3 assists achter zijn naam kreeg, stond duidelijk niet te trappelen om naar België terug te keren.