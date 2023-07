'Anderlecht schakelt versnelling hoger en mikt nu ook op opvallende oude bekende van Fredberg'

RSC Anderlecht haalde al Kasper Dolberg en Louis Patris in huis, maar daar hoeft het niet mee te eindigen voor de club uit Brussel. Er is nog een nieuwe man op komst.

Justin Lonwijk staat nadrukkelijk op de radar van RSC Anderlecht. En dat is niet de eerste keer, want ook in januari werd hij al gepolst - een overeenkomst volgde toen niet.

Nu lijkt het dan weer wél koekenbak te kunnen worden. Lonwijk staat tot 2027 onder contract bij Dinamo Kiev, maar is op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De Nederlander is een oude bekende van sterke man bij Anderlecht Jesper Fredberg bovendien, want die haalde hem ooi al weg bij Utrecht richting Viborg.

Oude bekende

De 23-jarige middenvelder staat dus mogelijk voor een terugkeer naar de Lage Landen, waar hij bij Anderlecht zou kunnen tekenen.

Lonwijk kan op verschillende plaatsen terecht, zowel centraal als op de flanken. Met Yari Verschaeren tot het einde van het seizoen in de lappenmand is hij volgens Het Laatste Nieuws een man voor die plek.