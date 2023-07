De cijfers bewijzen het: Antwerp heeft zijn plek in de G5 en krijgt Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk in het vizier

Niet alleen de sportieve prestaties bewijzen het, maar ook de cijfers. Antwerp is een echte G5 ploeg geworden.

Tweemaal de Croky Cup winnen en éénmaal landskampioen na 6 jaar terug in de Jupiler Pro League dan heb je als club je sportief bewezen dat je mee één van de topclubs bent in België. Antwerp is dankzij zijn sterke sportieve prestaties van de afgelopen jaren de G5 ingeslopen en dit bewijzen de cijfers ook.

Met gemiddeld 251.225 staat Antwerp momenteel op de 4de plaats van het aantal kijkcijfers. Ze moeten alleen Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk nog aan zich laten voorbijgaan. Na het fantastische afgelopen seizoen en vooral de spannende ontknoping zal Antwerp alleen nog stijgen op het vlak van kijkcijfers.

Union dat nog maar aan zijn tweede seizoen terug op het hoogste niveau bezig was vervolledigt de top 5. Op sportief vlak gaan er nog wel wat jaren van hoogconjunctuur moeten komen voor de Brusselse club zich bij de G5 mag meten. Het bewijst wel dat een ploeg als Union, die geliefd is aan beide zijde van de taalgrens, een bepaalde aantrekkingskracht heeft op de voetbalfan.