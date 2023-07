Union SG wil shoppen bij ... stadsgenoot

Union SG is al héél actief geweest op de transfermarkt. Maar ze zijn zeker nog niet van zin om te stoppen met shoppen. Ook op de rechterflank hebben ze iemand op het oog.

Met Fedde Leysen en Kevin MacAllister heeft Union Saint-Gilloise al twee verdedigers weten aan te trekken. Dat vooral om het vertrek van Kandouss op te vangen.

Op de rechterflank is er echter nog een andere werf, want Bart Nieuwkoop heeft een aflopend contract in juni 2024. Mogelijk verkast hij deze zomer nog naar andere oorden.

En dan moet er een vervanger gevonden worden. Coach Alexander Blessin hoopt die te hebben gevonden bij een stadsgenoot.

Stadsgenoot

Walfoot leerde bij DM Sport dat Zakaria El Ouahdi nadrukkelijk op het verlanglijstje staat. Hij speelt nu bij ... RWDM.

Afgelopen seizoen was hij van belang in de promotiestrijd voor de Brusselaars, met 4 goals en 4 assists in de play-offs. De Marokkaanse international U23 zou nu naar de Belgische top kunnen, al is er ook concurrentie van Heerenveen.