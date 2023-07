Anderlecht, Antwerp, Genk of Union? Goalgetter heeft zijn keuze gemaakt en werd meteen voorgesteld

Het wordt weer een zomer waar veel Belgische topclubs in elkaars vaarwater zullen terechtkomen. Zowat elke ploeg is nog op zoek naar een diepe spits. En dan kloppen ze aan op dezelfde plaatsen.

Zo was er het dossier van Bénie Traoré. De 20-jarige Ivoriaanse spits speelde bij BK Häcken in de Zweedse hoogste klasse.

Hij maakte er indruk, met ondertussen al 15 goals en 5 assists in 20 matchen. Anderlecht was de eerste ploeg die interesse toonde, uiteindelijk zijn ook Genk, Union SG en Antwerp in de bres gesprongen.

In Zweden klonk het dat er ook nog geïnteresseerden zijn uit andere landen. En het is uiteindelijk Sheffield United die aan de haal gaat met de spits.

Bij de Engelse club werd hij meteen ook officieel voorgesteld. Alle Belgische clubs vissen dus achter het net. Jammer, want Traoré staat te boek als een sensatie.