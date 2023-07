Fans van de Jupiler Pro League opgelet! Voetbal kijken zal duurder worden

Komend weekend gaat de Jupiler Pro League terug van start, maar de fans krijgen al direct slechts nieuws te verwerken. Naar het Belgisch voetbal kijken zal een pak duurder worden.

De rechtenhouder van het Belgisch voetbal is sinds 2020 Eleven. De verschillende zenders waar ze sport uitzenden worden aangeboden bij de verschillende telecomoperatoren in België. Je kan deze ook streamen via de app van Eleven op je tv.

Eleven is overgenomen nu naar DAZN en dit heeft wel wat gevolgen. Het populairste abonnement van Eleven is het Pro League abonnement waar je alle wedstrijden kon zien van de Jupiler Pro League en een groot deel van de wedstrijden van de Challenger Pro League. Dit abonnement had een kostprijs van €16,99 per maand.

DAZN wil zich graag profileren als het Netflix van de sport en daar zit een prijskaartje bij. Om de wedstrijden van de Jupiler Pro League te kunnen zien zal je €28,99 per maand moeten neertellen. Je krijgt hier dan wel wat extra sport voor (vooral gevechtssporten), maar het is de fans natuurlijk vooral te doen om het Belgisch voetbal.

De fan zal dus het komende jaar een aardig bedrag moeten bijbetalen om zijn favoriete club aan het werk te zien.