Analist begrijpt Club Brugge niet in transfersaga Rits en denkt dat hij topaanwinst uit de ploeg kon houden

Het ziet ernaar uit dat Club Brugge Mats Rits eigenlijk een beetje naar de uitgang duwt. En dat begrijpt Dennis van Wijk niet. De analist denkt dat de middenvelder blauw-zwart nog grote diensten had kunnen bewijzen.

Hij vindt ook dat Rits voor zijn plaats had moeten vechten bij Club. "Met alle risico's van dien. Hij zou veel spelen, hoor. En dan zit je liever bij Club dan bij Anderlecht", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De transfer lijkt er echter te komen. Speler en Anderlecht zijn er zo goed als uit, Club en paars-wit groeien naar elkaar toe over de transferprijs. “Mats zou nog van grote waarde kunnen zijn in Brugge”, aldus Van Wijk nog.

"Die Vetlesen vind ik sterk - daar gaan we niet over discussiëren. Voor de rest heb je daar nog Vanaken, Onyedika, Zinckernagel en Nielsen. Neem nu Zinckernagel: gaat hij meer rendement bieden dan Mats? Bij Standard was het vaak wisselvallig, hoor. Dat heb je met Mats niet voor: altijd een zeventje, soms een acht."