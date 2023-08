'Union wil spits weghalen bij concurrent en gaat strijd aan met Franse topclub'

Union SG zag de afgelopen weken heel wat spelers vertrekken. Maar ook inkomend zijn ze volop bezig met versterkingen te doen.

In hun zoektocht naar versterking in de aanval zijn ze nu ook uitgekomen bij een reeksgenoot. Ze willen namelijk shoppen bij Cercle Brugge.

Daar zouden ze Kevin Denkey willen weghalen. De Vereniging is al een spits kwijt met Ayase Ueda en zullen Denkey dus niet zomaar laten gaan.

© photonews

Bovendien moet Union Saint-Gilloise volgens Sacha Tavolieri ook afrekenen met de nodige concurrentie. En daarbij niet de minste ploegen.

Olympique Lyon is op dit moment volgens de transfergoeroe een van de topkandidaten om de Togolese spits in te lijven. Denkey heeft een verleden in Frankrijk bij Nîmes en Béziers.

Marktwaarde 3 miljoen euro

Dit seizoen scoorde hij al een keer voor Cercle Brugge in twee wedstrijden, vorig seizoen was hij goed voor dertien goals en negen assists.

Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde momenteel op drie miljoen euro geschat. Goedkoop zal hij dus ook zeker niet zijn voor Union, Lyon of de andere gegadigden.