📷 Nog een transferbom bij Club Brugge: 'Basisspeler onverwacht richting Duitsland?'

Met Mats Rits is er al een onverwachte transfer in de maak bij Club Brugge. Hij legt normaal maandag zijn medische proeven af bij RSC Anderlecht. Met de deal zou een transfersom van 2 miljoen euro, bonussen inbegrepen, gemoeid zijn.

Een move die ze bij Club Brugge niet meteen verwacht hadden en mogelijk is er nog een onverwachte transfer op komst als we transferjournalist Sacha Tavolieri mogen geloven.

Op zijn sociale media laat hij weten dat Maxim De Cuyper in de belangstelling staat van verschillende ploegen uit de Bundesliga. Werder Bremen, Leipzig en Wolfsburg zouden genoemd worden als bestemming.

De Cuyper is nog maar net terug bij Club Brugge na twee seizoenen uitgeleend te zijn aan Westerlo. Zijn contract loopt nog tot 30 juni 2026. Zijn marktwaarde wordt geschat op 5 miljoen euro door Transfermarkt.

