Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Origi - Cuypers - Orban - Vertessen - Amrabat - Biron

Divock Origi komt niet meer voor in de plannen van AC Milan. Hij moet dringend een nieuwe ploeg zoeken. ( Lees meer )

Yorbe Vertessen is goed aan het seizoen begonnen bij PSV. De Nederlandse club draait momenteel op volle toeren. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Origi - Cuypers - Orban - Vertessen - Amrabat - Biron

Cuypers of Orban weg? 'KAA Gent weet waar ze extra spits in Jupiler Pro League moeten halen'

De vraag die KAA Gent blijft achtervolgen is of ze Hugo Cuypers en/of Gift Orban kwijtspelen. Al is er voor alles een oplossing. (Lees meer)

Mislukt bij Club Brugge, maar nu wil Manchester United hem binnenhalen

Het kans soms keren in een carrière. Vraag dit maar aan deze voormalige middenvelder van Club Brugge. (Lees meer)