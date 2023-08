Dit wordt een probleem voor Anderlecht en Riemer zal er het zijne van denken

De match van gisteren tussen Union SG en Lugano speelde zich af in het Lotto Park. Daarbij veel na de opwarming al meteen iets op: het veld van Anderlecht ligt er allesbehalve gezond bij.

Het veld vertoonde na amper twee matchen al heel wat kale plekken. De graszoden leken ook al te lossen. Alexander Blessin wist het al voor de match, want hij had excuses gekregen van de greenkeeper van paars-wit omwille van de staat van het veld.

Maar het is wel degelijk een probleem. Door de vele regen in juli heeft het gras in het Lotto Park blijkbaar zwaar afgezien en zijn de wortels aangetast, zo leert ons enige navraag. Anderlecht speelt zondag thuis tegen Charleroi en er wordt de komende dagen nog heel wat regen voorspeld.

Brian Riemer wil vlot combinatievoetbal in zijn ploeg pompen, maar heeft daar ook een goed grasveld voor nodig. De komende maanden lijkt het wel onmogelijk om een nieuwe grasmat te leggen. Als het niet opgelost geraakt of nog erger wordt zal Anderlecht het ermee moeten doen tot de winterstop...