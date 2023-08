De JPL-ploeg waar niemand graag tegen speelt: "Ze beheersen het tot in de perfectie"

Wie maakt er zich geen zorgen als ze tijdens het weekend tegen Cercle Brugge moeten spelen? De Vereniging maakt weeral indruk met zijn hoge pressing en niemand die er makkelijk onderuit voetbalt.

Cercle staat met 9 punten in de top zes. "Hun geheim? Ze spelen een heel specifiek soort voetbal, dat het elftal tot in de perfectie beheerst", analyseert Peter Vandenbempt bij Sporza. "Vooralsnog vinden tegenstanders daar tot hun grote frustratie geen antwoord op."

"Cercle Brugge heeft nu 3 keer gewonnen, maar dat had eigenlijk 4 keer moeten zijn, want ook thuis tegen Genk verdienden ze dat. Op STVV was Cercle Brugge gaandeweg niet meer te stuiten. Je wist dat de doelpunten gingen vallen."

STVV had er geen verhaal tegen. Nochtans werden de Truienaars al weken geloofd voor hun goede spel. "Dat is het resultaat van het uitstekende werk van coach Miron Muslic, een grote persoonlijkheid en een mooi uithangbord voor Cercle Brugge. Hij heeft zijn systeem er tot in de perfectie ingeslepen."