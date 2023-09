Alle signalen zijn er: dit KAA Gent zal meespelen voor de hoofdprijs

De grijns van Hein Vanhaezebrouck gisteren opgemerkt? Die is karakteristiek bij de Gentse coach als het goed gaat en hij weinig om over te klagen heeft. De voorbije jaren kwam die er pas ver na Nieuwjaar. Vanhaezebrouck weet dat hij heel wat ingrediënten heeft om er een topseizoen van te maken.

Gent staat aan kop in de Jupiler Pro League. Na zes speeldagen (vijf in het geval van Gent) kan je daar normaal gezien nog geen conclusies aan vastknopen, maar de voorbije jaren hebben ons geleerd dat de Buffalo's normaal gezien pas na Nieuwjaar op toerental komen.

Watanabe is een topper

In het seizoen 20-21 duurde het tot speeldag 18 vooraleer Gent in de linkerkolom stond, in het seizoen 21-22 tot speeldag 15 en vorig seizoen was het een hele tijd kwakkelen om aansluiting te blijven houden bij de top, die ook veel van hun pluimen lieten.

De goede start moet dus vertrouwen geven. Ook de meeste transfers zijn tot nu toe een schot in de roos gebleken. Watanabe achteraan is een topper en linksback Archie Brown maakt grote indruk met zijn rushes. Daarnaast heeft Vanhaezebrouck met Kandouss, Gandelmann, Fadiga en Gerkens heel wat meer wisselmogelijkheden gekregen.

Oude getrouwe Sven Kums is de motor als vanouds en Hong is de infiltrerende middenvelder waar Vanhaezebrouck zo van houdt. Torunarigha is dan weer een moeilijk te passeren rots in de branding.

Cuypers is de echte superman

En dan hebben we het nog niet gehad over de spitsen. Hugo Cuypers en Gift Orban zijn gebleven. Geen van beiden gaat nog vertrekken, gezien de landen waar de transferwindows nog open zijn hen niet interesseren.

Vanhaezebrouck heeft de luxe om Orban op de bank te zetten om Tissoudali op niveau te laten komen. Maar eigenlijk is Cuypers de echte superman vooraan. Het werk dat hij verzet is niet te betalen. En dan scoort hij ook nog eens.

Dit Gent heeft heel veel ingrediënten waar een goeie soep van gekookt kan worden. Eentje die met nog wat extra peper en zout wel eens de andere topclubs hun ambities zuur zou kunnen opbreken.