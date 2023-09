Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Amuzu - Preciado - El Ouahdi

Anderlecht hield been wel héél stijf: bod van 6,5 miljoen euro geweigerd

Vrijdag op de persconferentie zei Brian Riemer dat de kans op een transfer van Francis Amuzu nog fiftyfifty was. Intussen is de deadline in de grote competities verstreken. Griekenland, waar Olympiakos geïnteresseerd was, is wel nog open, maar dat is van de baan. (Lees meer)