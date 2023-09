'Standard grijpt ernaast: middenvelder Antwerp heeft nieuwe bestemming gekozen'

Birger Verstraete is nog steeds een speler van Royal Antwerp FC. Hij zit in zijn laatste contractjaar en heeft nu eindelijk een definitieve oplossing gevonden.

Een nieuwe uitleenbeurt - zoals vorig seizoen aan KV Mechelen - was geen optie meer voor Birger Verstraete. De middenvelder ging namelijk zijn laatste contractjaar in bij Royal Antwerp FC en dus moest er een definitieve oplossing gezocht worden.

Die zou nu gevonden zijn, weet Het Nieuwsblad te melden. In een land waar de zomermercato nog niet dicht is: Griekenland. Een tweejarig contract ligt op Birger Verstraete te wachten bij Aris Saloniki.

Photonews

Daarmee zou Antwerp zelf ook meteen zijn droomtransfer te pakken hebben, want Verstraete was een van de werven die was blijven liggen in een interessante zomermercato. Hij kan voor twee seizoenen tekenen.

Griekenland

De middenvelder is ondertussen al in Griekenland, waar hij normaal gezien zondag zijn medische testen zal gaan afleggen. Dan staat niets een overgang van de speler nog in de weg.

Het nieuws is ook opnieuw een domper voor Standard, dat ook nadrukkelijk aasde op de speler. Hoefkens en co konden hem niet inlijven, ook niet als vrije speler. En dus grijpen ze ook achter dit net.