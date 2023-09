Hij kan niet anders dan het toegeven: "We hadden het beter kunnen uitdokteren"

Precies een jaar geleden overleed Michel Verschueren. Hij werd 91 jaar oud en bleef tot op het einde RSC Anderlecht op de voet opvolgen.

Een legende was Michel Verschueren op RSC Anderlecht. Het voetbal was en bleef zijn alles, zelfs lang nadat hij officieel weg was bij de club.

“Als Anderlecht verloren had, was hij niet te pruimen. Zelfs toen hij allang sportief manager af was, volgde hij nog alles”, zegt zoon Michael Verschueren aan Het Nieuwsblad.

Verschueren had duidelijk een missie bij de club. “Zijn grote droom was natuurlijk dat de constellatie Marc Coucke als eigenaar en ik als sportief directeur optimaal zou renderen. Hij hoopte op een nieuwe tandem voor de toekomst zoals hij die ook had gevormd met Constant Vanden Stock.”

En daarbij liet hij Michael niet gerust. “Ook toen belde hij me geregeld met advies: Zoontje dit, zoontje dat. Ik zou dat anders doen. Hij was bijvoorbeeld gekant tegen de functie speler-manager die we aan Vincent Kompany gaven, maar oké…”

Al bleef dat allemaal niet duren in het Lotto Park. “We hadden het beter kunnen uitdokteren, maar waren toch blij dat we Kompany naar Anderlecht loodsten. Jammer genoeg bleef de constellatie Coucke-Verschueren niet duren.”