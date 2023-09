Felice Mazzu ziet wel erg opvallende reden voor nederlaag van Charleroi tegen Club Brugge

Charleroi heeft al voor de derde keer verloren dit seizoen. Het speelde een goede wedstrijd tegen Club Brugge, maar verloor dus toch.

Charleroi kwam in de eerste helft zelfs twee keer op voorsprong tegen Club Brugge. Het kon die voorsprong echter nooit lang vasthouden, want het trok met een 2-2 de kleedkamer in. En in de tweede helft moest Mignolet zelfs tot vier keer toe redding brengen op een mogelijkheid tot 2-3.

"We hebben echt mooie dingen laten zien. In de tweede helft creëerden we echt grote kansen. Jammer genoeg voor ons heeft Mignolet die tegengehouden", reageerde Charleroi-coach Felice Mazzu na de wedstrijd.

Toch ziet Mazzu nog een andere oorzaak voor de nieuwe nederlaag. "We waren te lief bij het derde doelpunt. We moeten ons excuseren bij de speler die op de grond lag en de ruimtes creëert. Daarom komt die voorzet er ook. Daar moeten we nog in groeien. Maar gezien onze wedstrijd verdienen we het niet om hier te verliezen."