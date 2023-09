Imke Courtois heeft haar bedenkingen bij middenveld Anderlecht: "Hij is me nog nooit opgevallen"

Hoe moet Brian Riemer het gaan oplossen zodanig dat Kasper Dolberg meer steun krijgt? Het middenveld van Anderlecht geeft alle waarnemers hoofdpijn, want een oplossing ligt niet zomaar pasklaar voor het rapen.

Anderlecht moet een spelmaker hebben. Volgens Imke Courtois is die er niet gekomen, ondanks de 12 zomertransfers. "Te veel van hetzelfde, ja. Al vind ik Rits en Leoni nu niet bepaald hetzelfde type – Rits zorgt voor stabiliteit en Leoni voor frivoliteit. En Delaney is nu ook niet meteen de meest creatieve. Wel een werker", zegt ze in De Zondag.

Wie moet het dan worden? "Thorgan Hazard vind ik meer een flankspeler, Dreyer is mij nog nooit opgevallen – dat zegt ook iets – en Flips… Misschien Leoni meer in de rol van een tien? Want dat Dolberg te weinig bereikt wordt, is duidelijk."

Brian Riemer zijn contractverlenging kwam er voor haar ook op een vreemd moment. "Het is toch nog vroeg? Ik had toch eerst nog een paar maanden aangekeken hoe zijn ploeg zich verder ontwikkelde."