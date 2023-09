Paul Gheysens is met één iets van match tegen FC Barcelona heel tevreden

Royal Antwerp FC verloor met 5-0 op bezoek bij FC Barcelona. Toch was Paul Gheysens over één iets heel tevreden.

Royal Antwerp FC miste zijn start in de Champions League compleet. Het kreeg vijf doelpunten om de oren en kwam helemaal niet in het stuk voor.

Voor Paul Gheysens was het ondanks alles een heel positieve ervaring, maar dan wel naast het veld. “Je moet dat soort clubs leren kennen. De contacten met Barcelona verliepen alvast heel positief. Ze toonden veel respect voor ons”, zei de voorzitter van Antwerp aan Het Nieuwsblad.

Zo werd Gheysens en zijn familie ook persoonlijk uitgenodigd door Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, voor een etentje. Niet het ding dat Gheysens normaal graag doet, maar dit keer maakte hij een uitzondering.

“Ook omdat ik hem al langer ken vanuit de business - we hebben gemeenschappelijke vrienden. Dat zorgt mee voor een goede verstandhouding tussen onze clubs”, besluit de voorzitter van The Great Old.