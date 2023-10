Patrick Goots spreekt klare taal over Arthur Vermeeren die niet bij Rode Duivels zit

Als er één verrassing zat in de selectie van de Rode Duivels, dan was het wel de afwezigheid van Arthur Vermeeren. Patrick Goots toont maar weinig begrip voor die beslissing.

Bondscoach Domenico Tedesco selecteerde tot ieders verbazing Arthur Vermeeren niet voor de Rode Duivels. Ook de uitleg van de Duitser kon maar op weinig begrip rekenen.

“Dat Tedesco het zonde zou hebben gevonden om Vermeeren twee interlands op de bank te zetten? Ook die uitleg vond ik vreemd. Het was net ideaal geweest om eens níét te spelen na die vele, zware wedstrijden in zijn debuutjaar. Gewoon proeven van de Duivels, de werkwijze van Tedesco leren kennen…”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Voor Goots is het duidelijk dat Vermeeren niet langer thuishoort bij de beloften. “Ik vind het erg voor Arthur. Hij kan wel zeggen ‘tof voor Keita’, en hem proficiat wensen, maar in zijn binnenste zal dit toch pikken. Te meer omdat hij er nu twee keer naast valt en Tedesco op één naam na vasthoudt aan zijn vaste kern van 24 namen.”

Goots vreest dan ook voor de nabije toekomst van Vermeeren als international. “Wetende dat Tielemans – op welke basis dan ook? – krediet krijgt en namen als Lavia, Dendoncker en De Bruyne – die incontournable is – nog zullen terugkeren, vraag ik mij luidop af of Vermeeren nog wel in de plannen voor het EK van 2024 zal voorkomen.”