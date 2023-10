Spileers kan kritiek wel begrijpen, maar... "Dat lijkt me ook niet abnormaal"

Jorne Spileers is opgeroepen voor de beloftenselectie van Gill Swerts. De verdediger van Club Brugge is er één van de jongste spelers, maar tevens één van de spelers die het meeste speelminuten krijgt. Al was er de voorbije weken kritiek op hem.

Spileers blijft er echter kalm onder. De verdediging van blauw-zwart werd bekritiseerd, maar intern weten ze dat het goed komt als ze zo blijven werken. "Ik hoor ook dat er commentaar komt op de verdediging, maar zelf krijg ik eerlijk gezegd niet alle kritiek mee", geeft hij aan in GvA.

Die is er in overvloed geweest. "Iedereen heeft mij er van in het begin op gewezen dat ik de commentaren in de pers en op social media best zo weinig mogelijk lees. Maar het belangrijkste is uiteindelijk toch wat de trainer en mijn ploegmaats over mij denken."

Besef dat het beter kan

En het is niet dat hij het zelf niet beseft. "Voor alle duidelijkheid: ik weet ook wel dat ik de voorbije weken foutjes heb gemaakt. Dat lijkt mij ook niet abnormaal voor een 18-jarige. Maar ik kan iedereen verzekeren dat ik er alles aan doe om uit die fouten te leren. Ik ben dus blij dat Ronny Deila in mij blijft geloven én dat ik opnieuw ben opgeroepen voor de beloften. Daar spreekt toch ook waardering uit."