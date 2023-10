Paul Gheysens investeert in product dat prestaties verbetert: "Maar we geven het niet bij Antwerp"

Paul Gheysens investeert al enkele jaren in een opvallend bedrijf. Hij werd aandeelhouder van het Britse ketonenbedrijf TdeltaS.

Vastgoed, paarden, media en voetbal behoren al tot zijn werkterrein, maar de investeringshonger van Paul Gheysens van Royal Antwerp FC is duidelijk nog niet gestild.

Hij trekt nu ook de medische wereld in en werd aandeelhouder van de Britse vennootschap TdeltaS, de uitvinder van het populaire voedingssupplement ketonen.

“Ik heb een deel gekocht”, bevestigt Gheysens aan De Tijd. “Dat is een wereldbedrijf.” Sinds 2019 is hij al investeerder van het bedrijf. “Ik ben de enige bestuurder die geen wetenschapper is.”

Ketonen is sinds 2012 in gebruik bij vooral duursporters. Ook Remco Evenepoel gebruikt producten van TdeltaS, zo liet hij zien in de giro d'Italia van dit jaar.

Ook voor The Great Old was het product in de running. “We hebben het getest en het bezorgt voetballers 5 à 6 procent meer uithoudingsvermogen. Maar we geven het hen niet”, zegt Gheysens nog.