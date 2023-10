Erik Van Looy prikt naar Mega Toby: "Dan zal Mark van Bommel ook niet blij zijn"

Erik Van Looy staat bekend als grote fan van Royal Antwerp Football Club. In het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld mag hij een van zijn favoriete spelers verwelkomen. En dus was er een groot interview met hem en Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld is namelijk een van de kandidaten in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Dat seizoen is afgelopen maandag begonnen.

Voorlopig nog geen spoor van Mega Toby, maar binnen enkele weken mogen we hem dus ook in de studio's verwachten. "Het enige waar ik bang voor ben, is om iets verkeerds te zeggen. Want je zit met tijdsdruk, stress, spotlights", aldus Alderweireld in Humo.

Geen schrik

De kapitein van Antwerp heeft verder wel geen schrik dat er door de juryleden zal gelachen worden met bijvoorbeeld zijn gemiste strafschop tegen Shakhtar Donetsk. Alderweireld liet bovendien weten dat hij zich niet ging voorbereiden.

Waarop Erik Van Looy meteen prikte: "Ik heb hem van in het begin gezegd dat hij zich niet te veel moest voorbereiden. Het internet vanbuiten leren, dat duurt wel even. En als Mark van Bommel dan verneemt dat je ‘s nachts urenlang op internet hebt gezeten, zal die ook niet blij zijn", kon er een lachje af.