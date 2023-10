George Ilenikhena van Antwerp zit Romelu Lukaku op de hielen

In de 72ste minuut mocht George Ilenikhena invallen voor Arnor Muja. Amper een 30 seconden later mocht hij al de gelijkmaker op het bord plaatsen na een assist van Kobe Corbanie. Hiermee behaalt hij een opmerkelijke statistiek.

Hij is namelijk de tweede jongste speler in de Jupiler Pro League die twee wedstrijden na elkaar scoort. Hij moet het voorlopig afleggen tegenover Romelu Lukaku die op dat moment nog 17 jaar moest worden. Ilenikhena is ondertussen al 17 jaar en 74 dagen.

Antwerp haalde de jonge Ilenikhena deze zomer weg bij het Franse Amiens. Dit voor een bedrag van om en bij de 6 miljoen euro. Momenteel is hij nog doublure van Vincent Janssen, maar dit gaat niet lang meer duren.

17 - Aged 17 years and 74 days, @official_rafc player George Ilenikhena is the youngest player to score in two Jupiler Pro League games in a row since Romelu Lukaku in 2010 (16y 312d). Diamond. pic.twitter.com/JP5pMM1y9h