KRC Genk en Charleroi zien zwaar af in oefenduels

Geen goede woensdag voor KRC Genk en Charleroi. Beide JPL-teams verslikten zich in hun tegenstanders.

KRC Genk speelde tegen het Nederlandse Almere. De Limburgers begonnen goed en zagen hoe een bal van de lijn werd gehaald. Pas in de 70e minuut maakte Milan Corryn (ex-jeugdspeler van Anderlecht) het verschil. Zo verloor KRC Genk met 0-1.

Charleroi verloor dan weer met 1-3 van SK Beveren. De Zebra's namen in de eerste helft de leiding via Badji. Net na de pauze kon Tiago Çukur na een fout in de verdediging, spits Yousef Salech vinden voor de gelijkmaker. Beveren kwam later op voorsprong via Mauro Trari.

Daan Heymans bracht Charleroi nog bijna terug in de wedstrijd, maar Maxim Deman stond in de weg. Gabriel Kyeremateng besliste de wedstrijd vanop de stip, 1-3.