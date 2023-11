Ex-verdediger van City is gek van Jérémy Doku: "Zoals Hazard" en "Moet Kompany bedanken"

Jérémy Doku is hot in Engeland. Misschien wel de meest sensationele speler van het moment en iedereen wil erover horen, naar kijken en over praten. Zo ook Nedum Onuoha, ex-verdediger van Manchester City en analist voor BBC en ESPN.

Onuoho speelde 36 matchen aan de zijde van Vincent Kompany. "Het is zelfs dankzij mij dat hij zijn vrouw heeft leren kennen", vertelt hij bij Het Nieuwsblad. "Maar nu moet ik hém bedanken, want als ex-coach van Anderlecht heeft hij met Doku een geweldige speler afgeleverd voor City."

"Ik vind hem echt heel goed. Hij is een van de vreselijkste tegenstanders die je als verdediger kan hebben en weet je waarom? Omdat je negentig minuten lang op je hoede moet zijn. Zelfs al stop je hem negen keer af, hij blijft je attaqueren en bij de tiende keer troeft hij je af.”

Onuoha vindt Doku een speler zoals Eden Hazard. "Omdat hij zoals Hazard het tempo uit de actie durft te halen, om dan weer genadeloos te versnellen. En je probeert hun schijnbewegingen wel te lezen, maar zij kunnen altijd nog van richting veranderen, waardoor je toch gezien bent."

Of hij even goed zal worden, is wel nog afwachten. “Hazard op de top van z'n kunnen was sensationeel. Een van de beste spelers ter wereld. Het zou stom zijn om nu te gaan beweren dat Doku even goed wordt. Maar de huidige hype is wel gewoon terecht. Het is genieten geblazen."