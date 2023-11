Speel even bondscoach... Welke 23 namen zou u meenemen naar het EK?

Het echte werk voor de bondscoach begint nu pas. De Belgische selectieheer moet tegen maart al een eerste schifting hebben doorgevoerd. Die selectie zal waarschijnlijk grotendeels ook de selectie voor het EK zijn. Maar welke 23 namen zou u meenemen?

Wij zijn het lijstje met potentiële kanshebbers al even afgelopen. Het zijn er veel hoor, want we hebben er ook enkele in rekening gebracht die er nog altijd dicht bij staan, maar de afgelopen maanden niet werden opgeroepen. Wat met een Hans Vanaken bijvoorbeeld?

In totaal komen we aan 37 namen waaruit Domenico Tedesco er straks 23 moeten destilleren. Geen makkelijke opgave als je weet dat er zo'n 16 spelers bij leven en welzijn altijd zeker zijn van hun plaats. Dat laat nog een zevental twijfelgevallen over.

De bondscoach heeft op bepaalde posities dan ook keuze te over en op andere is het zoeken naar een waardige back up. Maar speelt u anders even voor bondscoach. Welke 23 namen zou u meenemen?