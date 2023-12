Waarom Antwerp zich nog niet te veel zorgen maakt in 'Zaak Overmars', zelfs nu FIFA er zich mee zal bemoeien

Bij Antwerp mogen ze toch schrik beginnen hebben. De KNVB heeft de schorsing van sportief directeur Marc Overmars gemeld bij de wereldvoetbalbond FIFA. Die moeten nu beslissen of ze die schorsing wereldwijd maken. Maar dan nog heeft Antwerp een stok achter de deur.

Bij Antwerp wisten ze vooraf al dat dit een mogelijkheid was. Het onderzoek naar Overmars was toen nog maar begonnen in Nederland, maar dat er hem een straf boven het hoofd hing, was al duidelijk. Die werd dan ook uitgesproken: één jaar schorsing en één jaar voorwaardelijk. In Nederland welteverstaan.

Maar de KNVB leefde de reglementen van de FIFA na, die bepalen dat serieuze gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld moeten worden bij de tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond. Dat is nu ook gebeurd en die tuchtcommissie kan na verder onderzoek de schorsing wereldwijd maken.

Antwerp heeft verdediging zo goed als klaar

Maar... dat wil niet zeggen dat Overmars straks ook effectief niet meer zal kunnen werken in België. Ten eerste is er de mogelijkheid dat de FIFA beslist dat hij al genoeg gestraft is met zijn ontslag bij Ajax en zijn schorsing in Nederland.

Ten tweede: de FIFA moet de KBVB vragen om de schorsing ook uit te voeren in België. Maar in België is het zo dat elke medewerker van een club in facto ook lid is van de KBVB. Het is niet duidelijk of het dan ook mogelijk is om een schorsing op te leggen.

In ieder geval zijn ze bij Antwerp zich al juridisch aan het wapenen tegen een mogelijke schorsing. De verdediging van hun sportief directeur ligt al zo goed als klaar en is uitgebreid. Voorlopig maken ze zich dus weinig zorgen.