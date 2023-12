Wouter Vrancken panikeert niet na bekeruitschakeling maar ziet wel duidelijke werkpunten: "Dat willen de supporters zien"

KRC Genk werd woensdag uitgeschakeld in de beker na een 3-1 nederlaag tegen KV Oostende. Zondag wacht de wedstrijd tegen KAS Eupen.

De bekeruitschakeling kwam hard aan bij Genk. Dit een paar dagen nadat de Limburgers tegen KAA Gent de winst uit handen gaven in de slotseconden.

Wouter Vrancken wil van paniek niet weten. "Als je panikeert, voelt de spelersgroep dat en dan verliezen ze het geloof", vertelde hij volgens Sporza. "We hebben veel gesprekken gevoerd en de reactie op training was heel goed. Je mag nog zoveel praten, als je niet wint, is het toch altijd slecht."

"Er zijn nog werkpunten. Er zijn te veel ups en downs. Overgave, dat willen de supporters zien. En dat is de basis van alles. Daar mag je geen ups en downs in hebben. Tegen Gent zat die basis heel goed, tegen KV Oostende was het veel te weinig. De spelers moeten nu laten zien dat ze kunnen opstaan", besluit Vrancken.