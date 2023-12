Van Bommel blijft stoute uitspraak herhalen over match tegen Barcelona

0 op 15. Dat is het bilan van Royal Antwerp FC voorlopig in de Champions League. Tegen Barcelona is er een laatste kans om alsnog de nul weg te vagen. Mark van Bommel blijft er volop in geloven.

In de Jupiler Pro League is Royal Antwerp onder de mensen gekomen in de stand, in de Champions League liep het dit seizoen niet goed. Een 0 op 15 is minder dan wat iedereen had verwacht, ook al zat The Great Old niet in een makkelijke groep.

Maar toch, er had ook soms meer ingezeten - zeker in eigen huis tegen Shakhtar Donetsk had altijd de nul moeten worden weggevaagd. In Barcelona werd het half september een kansloze 5-0 overwinning. En toch is stamnummer 1 niet kansloos.

Mark van Bommel gelooft in winst tegen Barcelona

Mark van Bommel gaf al meermaals aan dat er een grote kans is dat Antwerp met de steun van de fans Barcelona kan kloppen. Mogelijk geeft Xavi een aantal sterkhouders van de Catalanen wat rust, waardoor die kansen er mogelijk ook zijn.

De Nederlandse oefenmeester heeft op de persconferentie een dag voor het duel met Barça nog eens herhaald hoe groot zijn geloof is: "Ik heb het gevoel dat er iets mogelijk is. Dit stadion brengt wat teweeg. Daarom zeg ik: ja, we kunnen winnen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.