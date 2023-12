Filip Joos bijzonder recht door zee: "Veel te snel geroepen over Club Brugge"

Filip Joos is sinds dit seizoen het gezicht van Extra Time. Hij heeft een duidelijke mening over alles wat het voetbal in ons land aanbelangt.

Zo is Filip Joos een vurige voorstander van het competitieformat met de play-offs. Dat zorgt voor bijzonder veel spanning, zeker als je de ontknoping van vorig seizoen bekijkt.

Al kan je natuurlijk de vraag stellen of een competitieformat niet gewoon rechtvaardig moet zijn. “Ook als je ’t zo bekijkt, valt er veel te zeggen voor play-offs. Iedereen speelt tegen iedereen, en daarna zoeken de beste ploegen onderling uit wie het méést excelleert: dat is toch niet zo gek?”, klinkt het in HUMO.

Voor de kleinere clubs is zo’n systeem nadelig. “Maar voor mij zit de grote aantrekkingskracht van voetbal ’m in spanning. Ik sta dus ook achter de halvering van de punten. Alleen vind ik dat je dat op een veel slimmere manier zou kunnen doen: geef in de reguliere competitie twee punten voor een zege in plaats van drie.”

Veel spanning in de Jupiler Pro League, dat is iets dat je zelfs in Europa bijna niet meer tegenkomt. “Dat zie je verder eigenlijk alleen in de Premier League – in de meeste andere landen is er een duidelijke hiërarchie”, gaat Joos verder.

“We hebben hier trouwens veel te snel geroepen dat Club Brugge het Bayern München van België aan het worden was. Dat gebeurt echt niet zo makkelijk hier. Met Union en Antwerp hebben we nu ook nieuwe topclubs, elk met hun eigen sprookje: dat kun je toch alleen maar toejuichen? Zeker ook omdat het clubs met zo’n mooie geschiedenis zijn, én zo’n geweldige achterban.”