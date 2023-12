Hoe lang kan Cercle Brugge zijn topschutter nog bezig zien in de Jupiler Pro League?

Ayase Ueda maakte vorig seizoen furore bij Cercle Brugge en maakte nadien de overstap naar Feyenoord. Kan Kevin Denkey deze winter in zijn voetsporen treden?

Tegen OH Leuven bezorgde Kévin Denkey Cercle Brugge een late overwinning met een strafschopdoelpunt in blessuretijd. De Togolese spits maakt al het hele seizoen indruk en is niet van plan het rustiger aan te doen. Daarom neemt hij ijsbaden om snel te herstellen: "Woensdag is er weer een wedstrijd tegen Kortrijk en het is belangrijk dat ik fris ben", vertelde hij aan Nieuwsblad.

Denkey heeft dit seizoen al 14 doelpunten gemaakt in 18 wedstrijden. "Ik had veel vroeger naar Cercle moeten komen", ging hij verder. "Ze hadden geduld met me en ik kon me perfect ontwikkelen."

Het dagblad beweert dat het onmogelijk wordt om de spits op lange termijn bij de club te houden. Maar gezien zijn statistieken en vorm, zou een snellere transfer ook niet onlogisch lijken. Kévin Denkey staat nog tot 2026 onder contract bij Cercle.