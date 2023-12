Geen tweede gele kaart voor Burgess: Mignolet kreeg "opvallende" verklaring van scheidsrechter

Dat Christian Burgess slechts één gele kaart kreeg tijdens de topper Club Brugge-Union was opmerkelijk. Vooral bij Club Brugge stuitte dat op onbegrip.

Na iets meer dan twintig minuten pakte Christian Burgess een gele kaart na een stevige tackle op Thiago. De Engelsman bleef daarna stevig in duel gaan, maar een tweede gele kaart kreeg hij echter niet.

En dat begrepen ze bij Club Brugge niet. Vooral omdat Burgess de fout maakte op Vetlesen, waarvoor Club een penalty kreeg. "Ik heb aan de scheidsrechter gevraagd waarom hij niet van het veld gestuurd werd", zegt Simon Mignolet.

"Blijkbaar vond hij het geen gemeen spel. Ik vind dat wel een opvallende verklaring. Want door die fout ontneem je een doelkans terwijl je niet zeker weet of je die penalty gaat scoren", vulde de doelman nog aan.

"Als onze penalty niet terecht was, staan we gelijk. Want hij moest rood krijgen", zei Denis Odoi. Ronny Deila had dezelfde mening. "Burgess was betrokken in heel wat situaties. Ik vond het opvallend dat hij geen rood kreeg."

De penaltyfout van Burgess