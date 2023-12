OFFICIEEL: Union SG laat overbodige speler vertrekken

Matthew Sorinola (21), die in 2021 overkwam van MK Dons, is niet langer een speler van Union Saint-Gilloise. De Brusselse club heeft aangekondigd dat het contract van de Engelse linksback, die dit seizoen nog geen minuut speeltijd kreeg onder Alexander Blessin, wordt ontbonden.

Sorinola werd vorig seizoen uitgeleend aan Swansea City, waar hij 31 keer in actie kwam, 2 doelpunten maakte en 3 assists gaf. Hij verlaat het Dudenpark met 16 gespeelde wedstrijden en slechts één doelpunt op zijn naam.

Het contract van Matthew Sorinola zou volgend jaar juni aflopen, maar USG gaf er de voorkeur aan om hem deze winter te laten gaan zodat hij geen tijd meer zou verliezen. Waarschijnlijk wacht de speler een terugkeer naar Engeland.

Matthew Sorinola and Union Saint-Gilloise have broken their contract by mutual agreement. We wish Matthew all the best in the future. šŸ’›šŸ’™